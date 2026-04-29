V Municipio, confronto senza filtri. Caliste risponde agli studenti “Troppe auto a Roma, basta traffico”

Il cinema dei piccoli torna a prendersi la scena nel quadrante Est della Capitale. È stata presentata ieri in Campidoglio la quinta edizione del Moscerine Film Festival, la manifestazione dedicata ai registi under 12 che vedrà i suoi momenti clou tra il Nuovo Cinema Aquila e il Cinema Broadway, nel cuore del V Municipio.

Non la consueta conferenza stampa ingessata, ma un confronto vivace e senza filtri. A catalizzare l’attenzione, accanto ai giovanissimi protagonisti del cinema, è stato il dialogo diretto tra il presidente del V Municipio Mauro Caliste e una delegazione di studenti delle scuole medie, improvvisati cronisti per l’occasione. Domande dirette, a tratti pungenti, che non hanno lasciato spazio a risposte di circostanza.

Traffico, il vero “nemico” della città

Incisiva la risposta del minisindaco a chi gli chiedeva cosa cambierebbe di Roma con una bacchetta magica. Nessuna esitazione: nel mirino finiscono le auto.

«Eliminerei l’enorme quantità di macchine che soffocano la città. Sono troppe, davvero troppe. E a chi chiede dove parcheggiarla, rispondo: arrangiati», ha detto senza giri di parole, con un’espressione che in poche ore ha fatto il giro dei social.

Un’affermazione che ha offerto lo spunto per rivendicare gli interventi avviati sul fronte della mobilità sostenibile nel territorio del municipio.

Tra questi, il restyling del trenino della Casilina, la futura tranvia su via Palmiro Togliatti e il rinnovamento della linea sulla Prenestina, insieme al progressivo ammodernamento del parco mezzi del trasporto pubblico.

L’appello agli adulti

Nel suo intervento, Caliste ha poi allargato il discorso al tema ambientale, chiamando in causa soprattutto le generazioni più adulte. «Dobbiamo pensare a chi verrà dopo di noi, non solo alle esigenze immediate. Serve una svolta su ambiente ed ecologia», ha sottolineato, legando il futuro della città a scelte più sostenibili.

Il festival dei giovanissimi cineasti

A fare da cornice all’incontro, il Moscerine Film Festival, che si conferma un’esperienza originale nel panorama culturale romano. Non solo concorso, ma laboratorio creativo dove bambini e bambine possono raccontare il proprio mondo attraverso il linguaggio del cinema.

Le proiezioni si svolgono tra il Nuovo Cinema Aquila e il Cinema Broadway, nel cuore del V Municipio, coinvolgendo quartieri come Pigneto e Centocelle.

Qui, per alcuni giorni, prende forma una sorta di “Cinecittà in miniatura”, dove i più piccoli diventano autori, registi e narratori.

Un progetto che, con il sostegno del municipio, dimostra come la creatività possa essere uno strumento potente di crescita e partecipazione, senza limiti d’età.

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