V Municipio, il Tavolo per l’Ordine e la Sicurezza

Nella mattinata del 31 gennaio 2023, grazie anche ad un invito del presidente municipale Mauro Caliste insieme ai rappresentanti dei Comitati di Cittadini residenti nelle zone di largo Preneste e area ex artigiani all’Acqua Bullicante, di piazzale Prenestino e Parco del Torrione, di piazzale delle Gardenie è Primavera/Tor de Schiavi, Abitare A ha partecipato al tavolo per l’ordine e la sicurezza del nostro municipio.

Prima dell’inizio operativo dei lavori dell’Osservatorio che vede la presenza del Comune di Roma, dei responsabili delle Forze dell’ordine appartenenti ai corpi della Polizia Locale dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza e il V. Prefetto Dr.ssa Velia Del Bono, presidente dell’Osservatorio che, nella breve presentazione, ha posto il problema delle necessità di incrementare il livello di sicurezza sul alcune zone del territorio, già segnalate in incontri con lo stesso presidente Caliste, attraverso l’installazione di telecamere e potenziamento dell’illuminazione pubblica.

Gli interventi dei portavoce di comitati e cittadini sono stati fermi e decisi, hanno raccontato dei pericoli che quotidianamente donne, anziani e soprattutto adolescenti sono spesso costretti a subire.

Alessio Candeloro del Comitato dei Cittadini di largo Preneste Acqua Bullicante e Borghetto ex artigiani in via dell’Acqua Bullicante ha parlato del degrado dei furti, degli scippi e del ritorno all’uso di droghe pesanti e purtroppo dei morti.

L’assessore Annucci è intervenuto sul Borghetto degli Artigiani e sull’iter procedurale per l’utilizzo dei beni sequestrati alla criminalità organizzata, alle mafie e insieme al presidente Caliste (vista anche la presenza del Gabinetto del Sindaco) hanno rappresentato la necessità dell’immediata demolizione di manufatti tra l’altro pericolosi e dove recente c’è stato il ritrovamento del corpo senza vita di un uomo o

come quello di L.go Preneste dove il degrado, alcolisti e senza fissa dimora che richiederebbero una attenzione maggiore da parte delle forze dell’ordine.

Il Dipartimento si è impegnato per istituire un tavolo sulla situazione, con urbanistica/patrimonio e altri Dip.ti mentre già sono in corso le procedure per la videosorveglianza e la mappatura per i luoghi dove installarla da concordare ovviamente con le Forze dell’Ordine.

Deciso l’intervento del comitato che segue da tempo l’invivibilità in cui sta precipitando piazzale Gardenie e questo anche a causa di piccoli gruppi composti anche da adolescenti che provocano pericolose risse, seguite da scippi furti e questo anche con uso di armi. La mamma di un ragazzo pestato a sangue solo per non aver potuto soddisfare la richiesta di una sigaretta e che ha avuto ben 30gg di prognosi, ha detto che sul piazzale vanno installate telecamere e una maggiore illuminazione, oltre ad una maggiore presenza delle forze di polizia, anche attraverso l‘’istituzione di un Presidio fisso di Polizia. Servono anche maggiore controlli sulle attività di somministrazioni di alcolici di cui, grazie ai minimarket senza orari, fanno un grande uso anche i minori.

Sul potenziamento dell’illuminazione sul piazzale ha concordato anche il vice Prefetto Presidente dell’Osservatorio.

Come Abitare A abbiamo portato all’attenzione i problemi che ormai quasi quotidianamente ci segnalano i nostri lettori e che vanno dal Mercato abusivo in viale Primavera alla prostituzione nel piazzale Pino Pascali a Casale Rosso e che si esercita anche all’interno della proprietà privata e fin sotto le finestre delle abitazioni, e ancora: dello spaccio di sostanze stupefacenti al Quarticciolo, ormai proiettato a superare in importanza quella di San Basilio.

Altro grido di allarme è stato lanciato per la sicurezza del parco del Torrione sulla via Prenestina (dove furti e atti di violenza sono all’ordine del giorno. Di recente persino una violenza sessuale) e su tutto il quadrante che ingloba piazzale Prenestina dove è indispensabile più illuminazione e videosorveglianza.

Il presidente Caliste al riguardo del Parco del Torrione ha dichiarato che si è attivato per arrivare alla chiusura notturna degli accessi e che sta valutando la cosa anche per il Parco Madre Teresa di Calcutta. Dopo l’esposizione dei problemi e dopo aver congedato comitati e cittadini, la riunione dell’Osservatorio è continuità a porte chiuse

Un prossimo appuntamento, anche per valutare iniziative messe in campo per migliorare quella sicurezza oggi a dir poco precaria è previsto per i primi giorni di marzo.

Non ci resta ovviamente che aspettare e riferire.