V Municipio: “Inclusione scolastica al centro della nostra azione”

Grazie a un’implementazione di fondi da parte del Dipartimento Scuola, il Municipio V è riuscito a garantire il servizio OEPAC a ulteriori 74 bambini e bambine che erano in graduatoria, azzerando così le richieste del 2024. Questo intervento porta a 803 il numero totale di minori che potranno usufruire del supporto educativo per l’autonomia e la comunicazione nelle scuole del nostro territorio.

“Uno dei nostri obiettivi primari è l’inclusione scolastica dei bambini più fragili – dichiarano il Presidente Mauro Caliste e l’Assessora alla Scuola Cecilia Fannunza –. Grazie a questa integrazione di risorse, siamo riusciti a rispondere concretamente ai bisogni di tante famiglie, garantendo un servizio essenziale per il diritto allo studio e la piena partecipazione alla vita scolastica.

L’amministrazione municipale continuerà a lavorare affinché nessuno resti indietro e affinché l’inclusione sia sempre più un valore concreto all’interno delle scuole del territorio“.

