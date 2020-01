Val Melaina. Controlli di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Comune di Roma

Sono in corso da questa mattina controlli da parte degli agenti della Polizia di Stato del commissariato Fidene, del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, dell’U.P.G.S.P., del Reparto Mobile, unitamente a personale della Compagnia Carabinieri Montesacro, Guardia di Finanza, dipartimento ambiente, assessorato alle politiche sociali del III Municipio, ATAC e volontari della Protezione Civile, finalizzati allo sgombero dei micro insediamenti abusivi insistenti nel Parco delle Valli, alla bonifica e messa in sicurezza dell’area verde propedeutici all’avvio del cantiere di riqualificazione della zona su progetto del Municipio, con l’obiettivo finale di restituire un’area ai cittadini dedicata ad ospitare eventi di varia tipologia.

E’ stato attuato, nello stesso tempo, un servizio anti abusivismo commerciale nell’area di via Giovanni Conti, angolo con via Monte Cervialto e nell’area esterna del mercato di Val Melaina, da tempo richiesto dal Municipio. In particolare il marciapiede di fronte al mercato è stato liberato da tutti quei venditori abusivi che, esponendo arbitrariamente la merce, rendevano di fatto impraticabile il marciapiede stesso.

“Un’area polifunzionale, un riannodo di scambio, condivisione, cultura e convivialità per tutte le persone che vivono il quartiere. Tutto questo è ciò che diventerà, grazie a un progetto del III Municipio Montesacro, l’area dell’ex cantiere della metro Conca D’Oro, oggi terra di nessuno compresa tra il Parco e il ponte delle Valli. Una zona dimenticata, di circa 3 ettari che sarà presto reintegrata alla zona verde adiacente e che ospiterà eventi e musica. Una visione per l’intero quadrante, i cui quartieri, diversi per vocazione, faremo in modo che tornino a dialogare in un tutto sistemico. Per regalare alle persone, in prospettiva e finalmente, una bella normalità”, commenta Giovanni Caudo, Presidente del III Municipio in una nota.

La sinergia con tutti gli enti interessati nei controlli, con il necessario apporto degli abitanti del quartiere che, con le loro segnalazioni, hanno fatto emergere il problema, ha permesso di restituire l’area alla cittadinanza.