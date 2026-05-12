Valcanneto, doveva essere un controllo sulle armi: scoperta droga, piante di canapa e proiettili

Tradito dall’odore “pungente” che fuoriusciva dal suo appartamento. Un 33enne italiano, incensurato e residente nella tranquilla località di Valcanneto, è finito agli arresti domiciliari dopo un controllo dei Carabinieri della Stazione di Cerveteri nato come una semplice verifica amministrativa sulle armi.

L’operazione è scattata quando i militari hanno bussato alla porta dell’uomo per controllare la regolare detenzione di alcune armi.

Tuttavia, non appena varcata la soglia, l’inconfondibile fragranza della cannabis ha spinto i Carabinieri a estendere la perquisizione a tutti i locali dell’abitazione.

Quello che doveva essere un accertamento burocratico si è trasformato in pochi minuti nel sequestro di una vera e propria centrale dello spaccio domestico.

All’interno dell’appartamento, il giovane aveva allestito una coltivazione professionale:

11 piante di canapa rigogliose, curate con lampade riscaldanti e attrezzature specifiche per la crescita indoor.

Scorte pronte al consumo: sequestrati 108 grammi di hashish e 74 grammi di marijuana.

Laboratorio di confezionamento: i militari hanno rinvenuto bilancini di precisione e macchinari per il sottovuoto, strumenti necessari per preparare le dosi da immettere sul mercato.

Oltre allo stupefacente, i Carabinieri hanno trovato 1.615 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita, e 28 munizioni detenute illegalmente, confermando l’irregolarità della posizione dell’uomo anche sul fronte delle armi.

Per il 33enne, finora sconosciuto agli archivi delle forze dell’ordine, è scattato l’arresto immediato.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato ricondotto presso la stessa abitazione di Valcanneto, ma questa volta in regime di arresti domiciliari, in attesa del rito di convalida.

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