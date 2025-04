Valco San Paolo, case ex Fata Assicurazioni: gli inquilini lanciano l’allarme

“Dopo 16 anni, gli inquilini delle case ex Fata Assicurazioni di via Pincherle, nel quartiere Valco San Paolo, lanciano un nuovo allarme: l’Ater intende vendere proprio quegli appartamenti che nel 2009 erano stati strappati al dio mercato. Chi potrà permetterselo avrà una prelazione sull’acquisto, ma chi non si trova nelle condizioni socio-economiche per farlo rischia di finire sotto sfratto e di assistere alla vendita all’asta della propria casa.

Per il prossimo giovedì 17 aprile alle ore 17, gli inquilini hanno indetto un’assemblea pubblica nel piazzale vicino all’edicola e alla scuola di via Pincherle, per spiegare nel dettaglio cosa sta accadendo, esplicitare i loro timori, richiamare tutte le istituzioni alle loro responsabilità e, se necessario, avviare nuove mobilitazioni dal basso. Mobilitazioni che già una volta hanno avuto esito positivo”.

Lo dichiara in una nota Andrea Catarci, Responsabile Ufficio Giubileo delle Persone e Partecipazione di Roma Capitale.

“Ricordiamo – prosegue Catarci – la vicenda. Era la primavera del 2009, dopo una lunga mobilitazione condotta dal Comitato di zona, dal Municipio Roma XI (oggi VIII) e dall’Unione Sindacale di Base, le 116 famiglie sotto sfratto che abitavano nelle case della Fata Assicurazioni tiravano un sospiro di sollievo: la Regione Lazio avrebbe acquistato l’intero compendio – e quello in situazioni similari di via dei Colli Portuensi – attraverso l’Ater, grazie soprattutto alla sensibilità dell’allora Assessore Mario Di Carlo. Furono così mantenuti affitti calmierati e bloccata la vendita a terzi, già pubblicizzata attraverso un Fondo. Di lì a poco, l’operazione si concluse con una vittoria fondamentale per la vita delle persone direttamente interessate e importante per tutta la città, perché impediva un ulteriore aumento dell’emergenza abitativa e dimostrava che era possibile respingere l’attacco della speculazione finanziaria, mettendo al primo posto la dignità umana“.

“Adesso – conclude Catarci – non si può tornare indietro, il 17 aprile saremo presenti all’Assemblea. Non lasciamoli soli”.

