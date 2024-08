Valerio Bianchi rientrato a Roma con un volo privato

Valerio Bianchi è finalmente tornato a Roma dopo un drammatico incidente che l’ha visto protagonista. A bordo di un’aeroambulanza privata, finanziata dalla famiglia del giovane di Marino e in parte con il supporto della Regione Lazio, il 22enne è sbarcato a Ciampino nel tardo pomeriggio del 7 agosto.

La sua storia ha commosso e tenuto col fiato sospeso molti, ma ora il giovane può iniziare il lungo percorso di recupero presso il Policlinico di Tor Vergata.

La vicenda aveva preso una piega drammatica quando Ilaria de Paolis, madre di Valerio e infermiera del Policlinico di Tor Vergata, aveva lanciato un appello accorato sui social.

La donna aveva chiesto disperatamente l’intervento di un volo di Stato per riportare il figlio in Italia. Valerio era rimasto coinvolto in un grave incidente con un quad sull’isola greca di Zante, precipitando in un dirupo e finendo in coma presso l’ospedale Agios Savvas di Atene.

Con la situazione che si faceva ogni giorno più critica e le difficoltà nel coordinare il trasporto sanitario internazionale, Ilaria de Paolis ha dovuto cercare soluzioni alternative.

Nonostante l’apparente disponibilità di un volo di Stato, i ritardi burocratici e l’ostacolo delle autorizzazioni mediche greche hanno spinto la famiglia a organizzare un volo privato.

L’intervento della Regione Lazio ha fornito un aiuto parziale coprendo circa 21mila euro, una cifra considerevole ma necessaria per garantire il ritorno del giovane in patria.

Ora, con Valerio finalmente a casa, la famiglia può concentrarsi sulla sua guarigione. Questo caso ha messo in luce non solo il coraggio e la determinazione dei familiari, ma anche le difficoltà che le famiglie possono affrontare in situazioni di emergenza all’estero.

Il ritorno di Valerio rappresenta un’importante tappa nel suo lungo cammino verso la ripresa e un momento di sollievo per tutti coloro che hanno seguito e sostenuto questa lotta.

