Valle Aurelia: sgomberata una casa popolare usata come base di spaccio

Un appartamento ATER trasformato in un quartier generale per lo spaccio di droga. È questo lo scenario che gli agenti del Gruppo Sicurezza Sociale Urbana (GSSU) della Polizia Locale di Roma Capitale si sono trovati davanti durante un intervento avvenuto nei giorni scorsi in zona Valle Aurelia.

A occupare abusivamente l’alloggio era una donna italiana di 44 anni, già nota alle forze dell’ordine per precedenti legati allo spaccio di stupefacenti.

Oltre all’occupazione illegale, gli agenti hanno scoperto un allaccio abusivo alla rete elettrica, con un pericoloso collegamento manomesso che metteva a rischio la sicurezza dell’intero stabile.

La donna è stata denunciata per occupazione abusiva e furto di energia elettrica, mentre l’appartamento è stato messo in sicurezza e dotato di allarme per prevenire nuove occupazioni.

