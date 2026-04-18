Valmontone Outlet nella morsa dei ladri: sei arresti in pochi giorni tra abiti e scarpe griffate

Due operazioni lampo, coordinate e chirurgiche, che hanno messo sotto pressione le bande specializzate nei furti nei centri commerciali.

A finire nel mirino sono stati alcuni gruppi attivi nell’area del Valmontone Outlet, teatro di una doppia azione dei Carabinieri che ha portato complessivamente a sei arresti nel giro di pochi giorni.

A fare la differenza, ancora una volta, è stata la sinergia tra le forze dell’ordine e il personale di vigilanza privata del centro, una collaborazione ormai rodata che ha consentito interventi rapidi e mirati.

Il primo episodio si è consumato quando i militari della Stazione di Valmontone, allertati dagli addetti alla sicurezza, hanno intercettato un 38enne originario di Latina mentre cercava di lasciare la struttura con capi d’abbigliamento appena sottratti da due negozi.

La refurtiva, del valore di circa 400 euro, è stata recuperata prima che l’uomo riuscisse a far perdere le proprie tracce.

Più complessa la seconda operazione, scattata nel pieno della stagione dei saldi, quando l’afflusso di clienti rende più difficile il controllo capillare.

In questo caso, i Carabinieri hanno agito insieme ai colleghi del NORM della Compagnia di Colleferro, monitorando i movimenti di un gruppo composto da cinque persone.

Il blitz è avvenuto all’esterno di una boutique, dove i sospettati sono stati fermati con merce rubata – in particolare calzature – per un valore complessivo di circa 600 euro.

Si tratta di cinque residenti a Velletri, tra i 22 e i 66 anni, quasi tutti già noti alle forze dell’ordine. Per loro è scattato l’arresto in flagranza con l’accusa di furto aggravato in concorso.

Il quadro giudiziario si è definito nelle ore successive davanti al Tribunale di Velletri, che ha convalidato tutti gli arresti. Per il 38enne è stato disposto l’obbligo di presentazione quotidiana, mentre per tre dei componenti del gruppo è arrivato il divieto di dimora nel Comune di Valmontone.

La merce recuperata è stata restituita ai commercianti, mentre resta alta l’attenzione delle forze dell’ordine su un fenomeno che tende a intensificarsi proprio nei periodi di maggiore affluenza.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.