Valmontone, violenza domestica: arrestato un 36enne, sequestrati machete e sciabola

Ieri notte, i Carabinieri della Stazione di Valmontone, con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile di Colleferro, hanno arrestato un 36enne romeno accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.

L’intervento è scaturito da una segnalazione anonima al numero d’emergenza 112 riguardante una lite domestica a Valmontone. In pochi minuti, i militari sono giunti sul posto, trovando l’uomo in evidente stato di alterazione psicofisica, presumibilmente dovuto all’abuso di alcol.

Il 36enne avrebbe aggredito fisicamente la compagna convivente, una 46enne del posto, causandole lesioni giudicate guaribili in 40 giorni dall’Ospedale di Palestrina.

Dopo le cure ricevute, la donna ha trovato il coraggio di denunciare, accompagnata dai Carabinieri, raccontando anni di maltrattamenti subiti dal dicembre 2023 e mai denunciati per timore di ritorsioni.

Nel corso della perquisizione dell’abitazione in via Sant’Antonio, i militari hanno sequestrato un machete e una sciabola, detenuti dall’uomo ma non utilizzati nelle violenze. Per questo, è scattata anche una denuncia per porto di armi od oggetti atti a offendere.

Raccolti i gravi indizi di colpevolezza, il 36enne è stato arrestato e trasferito al carcere di Velletri, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, restando a disposizione del Tribunale di Velletri.

