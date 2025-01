“Vampiri della corrente” smascherati dai carabinieri: due denunce per furto di energia elettrica

Un’operazione di controllo straordinario condotta dai carabinieri delle compagnie di Anzio e Tor San Lorenzo ha portato alla scoperta di numerosi illeciti, con denunce e sanzioni amministrative.

Furti di energia: i “vampiri della corrente”

A Marina di Tor San Lorenzo, i carabinieri hanno scoperto un contatore elettrico bypassato direttamente alla rete pubblica.

Il responsabile, un 42enne italiano, è stato denunciato per furto di energia elettrica, con un danno stimato di circa 1.400 euro.

Non distante, un altro caso simile è stato portato alla luce: un 50enne aveva manomesso il proprio contatore, che continuava a erogare energia nonostante la cessazione dell’utenza.

In questo caso, il danno per la compagnia elettrica è stato calcolato in quasi 5mila euro. Anche lui è stato denunciato.

Guida in stato di ebbrezza e altre denunce

Nel corso dei controlli, i carabinieri hanno denunciato una donna e un uomo per guida in stato di ebbrezza. Entrambi sono risultati positivi all’alcol test e si sono visti ritirare immediatamente le patenti.

Durante una verifica su persone sottoposte a misure detentive, un 37enne italiano è risultato assente dall’abitazione dove avrebbe dovuto trovarsi agli arresti domiciliari. Per questo, è scattata una denuncia per evasione.

Irregolarità nei locali commerciali

Le verifiche dei militari hanno riguardato anche due attività commerciali.

In una macelleria sono state riscontrate gravi irregolarità igienico-sanitarie e la mancata applicazione delle procedure di autocontrollo previste dal manuale HACCP. Le sanzioni amministrative hanno raggiunto i 3mila euro.

In un hotel della zona, invece, sono emerse carenze nella gestione delle stesse procedure di autocontrollo, per un totale di 2mila euro di multa.

I numeri dell’operazione

Nel corso del servizio, i carabinieri hanno controllato complessivamente:

84 persone, molte delle quali con precedenti penali o di polizia;

44 veicoli.

Un bilancio tra sicurezza e prevenzione

Gli interventi rientrano in un più ampio piano di prevenzione sul territorio, volto a garantire sicurezza e rispetto della legalità nei comuni di Ardea e Anzio.

