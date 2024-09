Vandali in azione al Parco della Garbatella: area giochi devastata

Una nuova ondata di vandalismo ha colpito il parco della Garbatella, lasciando segni di devastazione. Sabato 7 settembre, l’area giochi è stata il teatro di un atto di pura distruzione: la pavimentazione antitrauma è stata strappata e i materiali rimossi sono stati impilati all’ingresso, bloccando l’accesso ai piccoli visitatori e alle famiglie.

La denuncia è arrivata dai membri del Circolo Legambiente Garbatella, che definiscono l’episodio come “un attacco frontale alla nostra comunità e ai bambini che utilizzano il parco”.

I volontari parlano di un’azione orchestrata e mirata a rovinare uno spazio prezioso per i residenti. La polizia locale ha subito messo in sicurezza l’area, chiudendola con una recinzione temporanea.

In risposta a questa grave situazione, i volontari hanno programmato un incontro con i residenti e le istituzioni per sabato 14 settembre, per discutere come proteggere il parco da futuri attacchi.

Il presidente del municipio VIII, Amedeo Ciaccheri, ha condannato fermamente l’atto, definendolo “un gesto spregevole”, e ha contattato l’assessorato all’Ambiente di Roma Capitale per sollecitare un intervento rapido.

L’assessore all’Ambiente, Claudio Mannarino, ha promesso di accelerare i lavori di ripristino.

Il parco della Garbatella, tra il palazzo della Regione e via Rosa Raimondi, è stato già teatro di numerosi atti di vandalismo negli ultimi mesi. Da novembre, l’area ha visto furti e danneggiamenti continui, inclusi il furto di vasi e oggetti in legno e il vandalismo degli orti urbani.

I membri del Circolo Legambiente avevano già chiesto un miglioramento dell’illuminazione pubblica e un potenziamento della recinzione, spesso abbattuta. La storia degli atti vandalici è lunga e dolorosa: dodici anni fa, ben 60 arbusti piantati da Legambiente e dai residenti furono abbattuti.

Il parco della Garbatella resta un angolo vitale per la comunità locale. La necessità di difenderlo e preservarlo è più urgente che mai.

