Vandalizzato l’ex Pit di Santa Maria Maggiore

Nella notte tra ieri e oggi l’ex Punto Informativo Turistico (Pit) di Santa Maria Maggiore, uno di quelli abitualmente utilizzati nel corso dei fine settimana per il rilascio delle carte d’identità elettroniche (Cie), è stato oggetto di una violenta effrazione che lo ha reso inservibile.

La struttura è stata danneggiata e al suo interno sono state rubate le due postazioni di lavoro, di proprietà del Ministero dell’Interno, dedicate al rilascio delle Cie.

“Quello che è avvenuto stanotte all’ex Pit di Santa Maria Maggiore è un atto grave e criminoso, che arreca danno alla città e di fatto impedisce che venga fornito un servizio importante ai cittadini romani – ha dichiarato Giulio Bugarini, assessore al Personale, Servizi anagrafici ed elettorali, Attuazione del programma di mandato, Comunicazione istituzionale e Decentramento amministrativo – la struttura dovrà infatti essere riparata e riallestita e le tempistiche di intervento non sono ancora preventivabili con precisione. Ad ogni modo sono già state messe in moto le procedure per presentare una denuncia alle Autorità di Polizia per i reati di effrazione e furto”.

La struttura di Santa Maria Maggiore non sarà quindi tra quelle disponibili il prossimo fine settimana per il rilascio delle Cie. Non appena possibile verranno date informazioni in merito alla sua riapertura.

