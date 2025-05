Varchi sull’Appia Antica, arriva alla fine l’iter autorizzato del provvedimento voluto dal Comune

Come raccontato su “La Repubblica” nell’articolo di Lorenzo D’Albergo, il progetto del Comune di Roma grazie al quale saranno installati 3 varchi elettronici per fermare definitivamente il traffico di attraversamento sul primo tratto dell’Appia Antica, ha ricevuto il via libera dal Ministeri dei Trasporti e dovrebbe essere operativo a inizio della prossima estate.

Soddisfatta Legambiente che da anni chiede l’attuazione del provvedimento. “Bene il Comune di Roma, finalmente il primo tratto della Regina Viarum potrà essere liberata dalla tenaglia terribile del traffico – commenta Roberto Scacchi responsabile nazionale mobilità e presidente regionale di Legambiente – con l’attuazione di un provvedimento semplice ma evidentemente anche faticosissimo da realizzare.

Sono passati infatti quasi dieci anni, in attesa della fine del percorso, tra mancate autorizzazioni, ritardi burocratici e periodi con amministrazioni che questi iter li hanno frenato più che accelerarli: oggi va dato atto a Comune e Municipio di aver perseguito e ottenuto il risultato migliore, ora chiediamo velocità di attuazione ma anche di prevedere una disciplina del traffico residuo su quella porzione di Appia Antica che imponga la marcia sotto i 20 km orari alle vetture.

In questi anni, con un enorme numero di associazioni e cittadini abbiamo costituito quel grande tessuto sociale in grado di costruire una forte attenzione sulla riscoperta della bellezza dell’Appia Antica, nel frattempo diventata anche Patrimonio dell’Unesco, ora con questo stesso gruppo vigileremo perché niente si frapponga, d’ora in poi, all’attuazione di un provvedimento, grazie al quale riscoprire una fruibilità bella e sostenibile nella parte romana dell’Appia Antica, senza più turisti in fila indiana a evitare le automobili lungo uno strettissimo marciapiede, liberando un monumento dalle auto e rendendo un po’ più sostenibile e a misura d’uomo la Capitale”.

Il vecchio progetto ora in via di realizzazione, prevede il posizionamento di 3 varchi elettronici agli accessi sull’Appia Antica, rispettivamente da e per Via Appia Pignatelli, Via Ardeatina e Via delle Mura Latine adiacente a Porta San Sebastiano.

Gli occhi elettronici permetteranno l’ingresso e l’uscita dallo stesso varco ma sanzioneranno le autovetture che entreranno da un varco per uscire da un altro: così facendo si permetterà il raggiungimento di luoghi di lavoro e studio ma verrà fermato il traffico di chi usa l’Appia Antica come “scorciatoia”, per attraversare in entrata e in uscita quella porzione di città.

