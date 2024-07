Vasto incendio a Casal Lumbroso: alta colonna di fumo visibile in più zone della Città. Residenti evacuati

Due distinti incendi sono divampati oggi 17 Luglio a Roma, provocando notevoli disagi e rendendo necessarie delle evacuazioni. Il primo rogo è scoppiato nella zona di Casal Lumbroso, nel quadrante occidentale della Capitale, intorno alle 14:00.

Alimentato dalla vegetazione secca, l’incendio si è propagato rapidamente, minacciando le abitazioni vicine. A scopo precauzionale, i residenti della zona interessata sono stati evacuati.

Le fiamme hanno inoltre avvolto due capannoni, generando una densa colonna di fumo che si è levata in alto.

Il fumo era visibile dal vicino parco acquatico e cenere e un odore acre hanno raggiunto persino il centro della città.

Vigili del fuoco, carabinieri, agenti di polizia e vigili urbani del Comune di Roma sono intervenuti sul posto. Il traffico su Via di Casale Lumbroso è stato chiuso tra Vicolo di Casale Lumbroso e Via di Santa Procolo.

Incendio a Tor Vergata:

Il secondo incendio è divampato a Tor Vergata, nel quadrante orientale di Roma, in Via di Scheda. Vigili del fuoco e polizia stanno combattendo il rogo per spegnere le fiamme.

Sforzi della Protezione Civile:

L’Agenzia di Protezione Civile di Roma è attivamente impegnata in entrambi i fronti degli incendi. “Abbiamo un incendio di grandi dimensioni nella zona di Casal Lumbroso e un altro incendio di grandi dimensioni a Tor Vergata.

Siamo impegnati con squadre di Protezione Civile”, ha dichiarato alla Adnkronos Giuseppe Napolitano, direttore della Protezione Civile di Roma.

Gli incendi hanno causato una coltre di fumo e cenere che si è spostata verso il centro città, spingendo i residenti a tenere le finestre chiuse ed evitare di utilizzare condizionatori senza filtri.

Come precauzione, Arpa Lazio, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, è stata inviata nella zona per monitorare la qualità dell’aria.

A titolo precauzionale si raccomanda alla popolazione presente nel raggio di 3 chilometri dalla zona dell’incendio (Municipi XII, zone dell’XI e del XIII) di:

non sostare nei pressi dell’area interessata dall’incendio;

mantenere chiuse le finestre in caso di fumi persistenti e maleodoranti

non utilizzare al momento i condizionatori a presa d’aria esterna;

limitare le attività all’aperto, con particolare riguardo a quelle di natura ludico-ricreativa, vista la concomitanza con l’ondata di calore di livello rosso.

In caso di emergenza contattare il Numero Unico Emergenze 112 o la Sala Operativa h24 della Protezione Civile di Roma Capitale al Numero Verde 800 854 854.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙