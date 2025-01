Velletri, pacco “regalo” al figlio in carcere: madre sorpresa con 88 grammi di cocaina negli slip

Credeva di farla franca e di portare al figlio detenuto un “regalino” speciale da condividere con gli altri carcerati.

Ma ad attenderla fuori dal penitenziario di Velletri c’erano gli agenti del XIV Distretto Primavalle, che da settimane monitoravano i suoi movimenti.

La protagonista di questa vicenda è una donna di 62 anni, di origini francesi, che aveva meticolosamente organizzato la consegna della droga in carcere.

Da tempo, infatti, la Polizia sospettava che stesse raccogliendo un’ingente quantità di cocaina destinata al figlio, con l’obiettivo di avviare un piccolo traffico di stupefacenti all’interno delle celle.

Così, nel pomeriggio di venerdì, la donna ha deciso di mettere in atto il suo piano, presentandosi al colloquio con il figlio. Tuttavia, non appena varcata la soglia della sala d’attesa, è stata fermata dagli agenti che la stavano seguendo.

La perquisizione ha rivelato l’escamotage della donna: occultato magistralmente nella biancheria intima, gli investigatori hanno trovato un involucro contenente ben 88 grammi di cocaina.

Oltre alla droga, la Polizia ha sequestrato il cellulare utilizzato per organizzare l’acquisto dello stupefacente.

Dopo l’arresto, l’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’operazione, disponendo per la donna la misura degli arresti domiciliari.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.