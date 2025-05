Vendita abusiva di frutta e verdura, quintali di alimenti sequestrati dalla Polizia Locale

Gli agenti del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale di Roma Capitale, nel corso dei controlli di polizia amministrativa, nell’area del mercato di Labaro, a Largo Nimis, ha individuato un’autovettura che, in sosta lungo il ciglio del marciapiede, era stata adibita completamente come banco di vendita di prodotti ortofrutticoli.

Avviati gli accertamenti del caso, il venditore, cittadino italiano di 48 anni, è risultato sprovvisto di qualsiasi titolo autorizzativo per l’esercizio dell’attività commerciale su area pubblica, motivo per cui è stato sanzionato per un importo pari a 5 mila euro.

Gli operanti hanno proceduto al sequestro della merce posta in vendita, oltre 3 quintali tra frutta e ortaggi, unitamente all’attrezzatura in metallo utilizzata per esporre i prodotti.

Considerata la natura deperibile degli alimenti, gli stessi sono stati devoluti in beneficenza, a mezzo di consegna diretta effettuata dagli stessi agenti.

