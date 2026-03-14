Venerdì 17: se la sfortuna va in scena, il divertimento è assicurato

C’è uno spettacolo che sta facendo parlare di sé nei teatri romani, e porta un titolo che già di per sé invita alla scaramanzia: Venerdì 17.

La nuova commedia musicale, in scena al Teatro Sala Raffaello il 13, 14 e 15 marzo, sta conquistando il pubblico con un mix irresistibile di ironia, romanticismo e leggerezza. Un appuntamento che i romani — superstiziosi o meno — farebbero un errore a perdere.

Lo spettacolo è scritto da Luisa Serafini, attrice e scrittrice che firma anche la regia insieme a Marco Mazzola, attore ed ex danzatore professionista. Già da questo sodalizio artistico si intuisce la doppia anima dello spettacolo: rigore teatrale e leggerezza coreografica, testo e movimento che si intrecciano in modo naturale.

Al centro della storia c’è Giudy, interpretata dalla stessa Serafini, la cui vita si interseca con quella degli altri protagonisti: Terry (Ilaria Celani, attrice e cantante), Paolo (Piero Di Marzia), Tommaso (Fabio Ciampaglia) e Marcello (Mario Borgioni).

Coincidenze, numerologia e piccole superstizioni popolari diventano il motore di incontri inattesi, bugie e stratagemmi esilaranti, trascinando tutti — personaggi e pubblico — in un vortice di situazioni sempre più imprevedibili.

Il testo di Serafini ha un ritmo brillante che richiama l’atmosfera delle grandi farse teatrali — da Rumors in poi — mescolando momenti musicali a scene di pura comicità. Ma sotto la superficie comica, lo spettacolo porta un messaggio forte e trasversale: il valore dell’amicizia e delle relazioni umane come unico antidoto a ogni sfortuna.

Il pubblico stesso verrà coinvolto nel risolvere l’ennesimo imprevisto: la quarta parete si assottiglia, e la platea diventa parte integrante dello spettacolo.

DOVE E QUANDO

Teatro Sala Raffaello — Via Terni, 92, Roma

Venerdì 13 marzo, ore 21:00

Sabato 14 marzo, ore 21:00

Domenica 15 marzo, ore 18:00

Info e prenotazioni: 392 638 6436

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