Venezia con i miei occhi alla Biblioteca Vaccheria Nardi

Venerdì 21 giugno dalle ore 1700,alla Biblioteca Vaccheria Nardi, via Grotta di Gregna 37 (Metro B S.M. Soccorso), vernissage della mostra fotografica Venezia con i miei occhi.

La mostra fotografica su Venezia di Maria Vendramin ispira la conclusione del ciclo di incontri Una vita e i suoi libri con le letture tratte da L’altra Venezia di Predag Matvejevic, a cura di Giancarla Goracci.

Conducono Giovanni D’Alfonso e Marco Meloni.

La mostra, a cura dell’Associazione Spazio Tempo per la Solidarietà, sarà esposta in Biblioteca per una settimana.

