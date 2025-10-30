Ventenne nei guai a Ladispoli: in casa due panetti di hashish e materiale per lo spaccio

Un atteggiamento nervoso, uno sguardo sfuggente e la pattuglia dei Carabinieri che non si lascia ingannare.

Così un controllo di routine si è trasformato in un arresto per droga a Ladispoli, dove i militari della Stazione locale hanno fermato un ventenne, trovato poi in possesso di quasi due etti di hashish.

Durante il servizio di controllo del territorio, i Carabinieri hanno deciso di verificare meglio il comportamento sospetto del giovane.

La perquisizione personale ha dato i primi indizi, ma è stata la successiva ispezione nell’abitazione a rivelare l’intera entità dello stupefacente: due panetti di hashish, per un peso complessivo di circa 190 grammi, oltre a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.

Tutta la droga è stata sequestrata, mentre per il ventenne sono scattate le manette. L’arrestato è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, che ora valuterà le misure da adottare.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.