Ventisette libri GRATIS di Edizioni Cofine

Forse non tutti i nostri sanno che l’editore di questo giornale che state leggendo, generosamente vi offre in lettura gratuita ben 27 libri prodotti da Edizioni Cofine.

Si tratta di libri di poesia, in lingua e in dialetto, di romanzi, di saggistica.

È sufficiente cliccare QUI

e si può avere avere accesso gratuito a tutti i ventisette i libri.

L’ultimo pubblicato è di sconcertante attualità e interesse ed è intitolato Alla Mistica con la Via Francigena-Sentiero della pace.

È del 2011 e parla il linguaggio della verità e mette a nudo cosa è stato fatto e soprattutto cosa non è ancora stato fatto dopo più di 20 anni.

È utile leggerlo perché in questo periodo di parla molto dei 40 ettari di parco che dopo tantissimi anni mancano all’appello e che sono oggetto di una “visione” per ora “mistica”

Chi vuole documentarsi può farlo utilmente a questo link

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