Verano: 33 eventi culturali fino al 13 novembre

Roma Capitale, l’Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti e AMA hanno organizzato un ricco programma autunnale di iniziative culturali gratuite che si svolgeranno al Verano. Dal 29 ottobre al 13 novembre , sono 33 gli eventi gratuiti in programma, articolati in 8 giornate: visite guidate a tema (arte, storia, cinema, letteratura, ecc.) a cui si aggiungeranno 3 eventi speciali nei giorni della Commemorazione dei Defunti.

Il programma delle Passeggiate tra i Ricordi dell’autunno 2022 al Verano ha come titolo Effimeri ed Eterni, tra spazio pubblico e palcoscenico, in omaggio a due protagonisti che, in modi differenti, hanno segnato la vita culturale della Capitale e del nostro Paese: Renato Nicolini, a 10 anni dalla sua scomparsa, che in qualità di Assessore alla Cultura (1975-1986) ideò e realizzò l’Estate Romana e Vittorio Gassman, il grande mattatore del teatro e del cinema Italiano, di cui quest’anno ricorre il centenario dalla nascita. Nel corso di più percorsi i visitatori, dotati di cuffiette, potranno ascoltare spezzoni di testimonianze audio proprio di questi due personaggi illustri e, condotti da una guida specializzata, visiteranno la loro tomba all’interno del cimitero monumentale di Roma.

Altra novità assoluta in programma quest’anno è il percorso naturalistico Natura, storia e paesaggio al Cimitero Monumentale del Verano, che intende valorizzare il cimitero storico della Capitale come bene paesaggistico, sintesi di natura, storia e architettura che ha pochi riscontri nei cimiteri delle altre grandi città. La suggestiva passeggiata nel verde, curata e condotta da agronomi del Dipartimento Ambiente di Roma Capitale, farà incontrare le specie botaniche più importanti e secolari, che fanno da degna cornice alla storia dei defunti del Verano.

Il 30 ottobre e l’1 e 2 novembre la Banda Musicale della Polizia Locale di Roma Capitale dedicherà un omaggio speciale al Maestro Ennio Morricone, nel repertorio dei tradizionali appuntamenti dei “Concerti al Quadriportico”.

Nei giorni 1, 6, 13 novembre l’itinerario Le Audaci. Storie di donne uniche dalla Repubblica Romana alla Repubblica Italiana sarà arricchito dalla partecipazione dell’Accademia Nazionale di Danza, che curerà suggestive performance lungo il percorso. Le azioni sceniche delle allieve dell’Accademia e i brani recitati da Sabina Barzilai si intersecheranno con il racconto al femminile dell’appassionata temperie politica e culturale dalla Repubblica Romana del 1849 alla Repubblica Italiana del 1945, evidenziando profili di donne protagoniste e audaci nella loro unicità.

Per tutte le visite guidate saranno disponibili supporti audio con le voci dei personaggi incontrati lungo i percorsi. Il calendario prevede almeno 4 visite guidate al giorno. Le visite guidate hanno una durata media di circa 2 ore. Ogni domenica è presente il percorso “accessibile”, della durata di 1 ora, privo di scale e altre barriere. Per tutti i dettagli sul programma, orari, modalità di prenotazione e altri approfondimenti si può consultare il sito www.cimitericapitolini.it

“Abbiamo voluto, come Assessorato, contribuire al già ricco programma di eventi culturali previsti al Verano con un’assoluta novità: un ‘trekking’ botanico all’interno del cimitero storico monumentale di Roma – dichiara l’Assessora Alfonsi -. Grazie alle Guide del nostro Servizio Giardini è stato studiato un percorso che permette di far conoscere al pubblico il patrimonio arboreo di pregio e raro del Verano. Un ulteriore tassello del lavoro che, insieme ad AMA, abbiamo avviato per la riqualificazione dei cimiteri della Capitale con interventi sulle strutture, la cura del verde e delle alberature, l’efficientamento e la semplificazione dei servizi. Vogliamo rendere i cimiteri luoghi accoglienti nella loro funzione di culto, valorizzandone anche, come nel caso del Verano, gli aspetti paesaggistici, storici e culturali“.

“Ringrazio l’Assessora Alfonsi e Roma Capitale per il costante e prezioso supporto. I Cimiteri Capitolini sono luoghi in cui viene custodita la memoria della nostra città – sottolinea il Presidente di AMA Daniele Pace -. AMA è impegnata in attività quotidiane volte ad assicurare il miglioramento di tutti i servizi. A ciò si affianca la continua valorizzazione culturale del Verano che è a tutti gli effetti un museo a cielo aperto e un inestimabile patrimonio di affetti e di storie grandi e piccole”.