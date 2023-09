Verano, Casini-Leoncini (IV): sporcizia e verde incolto, il Comune salvi il cimitero dal degrado

“Lo avevamo già denunciato lo scorso giugno, convinti che le cose potessero cambiare nel giro di poco tempo. A distanza di tre mesi siamo invece costretti a ripeterci e a lanciare nuovamente un grido d’allarme per il Cimitero monumentale del Verano, nella speranza questa volta di essere ascoltati. Incuria, sporcizia e verde incolto: il più importante cimitero della città resta in una condizione vergognosa. Uno stato di abbandono inaccettabile a cui l’Amministrazione deve porre rimedio quanto prima. Proprio a inizio estate, tra l’altro, l’Assessore Alfonsi aveva annunciato l’avvio di un piano di manutenzione del verde cimiteriale di cui però non c’è traccia o che si è rivelato quantomeno inefficace. È evidente però che non si tratta solo di una questione di cura di alberi e spazi verdi perché solo con un intervento strutturale di recupero e riqualificazione si può restituire decoro a questo luogo così importante per la città. Rivolgiamo un appello al sindaco Gualtieri e all’Assessorato competente perché si interessino della vicenda e salvino il Verano dal degrado”.

Così Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva.