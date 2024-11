Verde, nuovi incontri con la cittadinanza nel Municipio V

La Giunta del Municipio V, impegnata in un percorso di riqualificazione delle aree verdi e dei parchi del territorio, ha convocato due incontri con la cittadinanza e gli enti del terzo settore in vista delle riqualificazioni del parco Roberto Almagià (Prenestino Labicano) e del giardino di via del Campo (Alessandrino).

Gli incontri si terranno lunedì 25 novembre in via Torre Annunziata 1, quinto piano, alle 16:30 per Parco Roberto Almagià e , a seguire, alle 17:30 per il Giardino di via del Campo.

“Il patrimonio verde del nostro territorio rappresenta un’importante ricchezza, che tuttavia necessita di ingenti interventi di valorizzazione. Sono già pronte le delibere per ulteriori cinque riqualificazioni, che andranno in approvazione nei prossimi giorni” hanno dichiarato il Presidente del Municipio, Mauro Caliste, e l’Assessore all’ambiente, Edoardo Annucci.

