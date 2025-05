Verdi e Shakespeare, la tragedia in teatro e all’opera

Il confronto tra le interpretazioni di Verdi e di Shakespeare della tragedia di Macbeth è nato dall’incontro dello scrittore Eduardo Ciampi e del compositore Mino Freda. L’obiettivo era quello di paragonare l’opera lirica Macbeth scritta da Verdi, con il Macbeth di William Shakespeare sul quale si basava.

Un’iniziativa che prova a legare l’opera lirica al teatro, attraverso un approfondimento letterario reso appassionante grazie alla recitazione di Agostino De Angelis e di tre giovani attori: Riccardo Frontoni, Eleonora Pini e Riccardo Dominici. I quattro hanno accompagnano la conferenza con la recitazione di alcuni passi delle opere di Shakespeare e Verdi.

L’evento magistralmente organizzato da Desirée Arlotta e condotto dalla giornalista Barbara Pignataro ha avuto grande partecipazione.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.