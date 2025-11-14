Verdone “sindaco” in prima visita al V Municipio

Lunedì 17 novembre 2025, nel giorno del suo 75° compleanno, Carlo Verdone sarà ‘sindaco per un giorno’ e parteciperà, nel corso dell’intera giornata ad alcuni appuntamenti insieme al sindaco Gualtieri. Dopo l’arrivo sotto Palazzo Senatorio – intorno alle 10:30 – il regista e attore salirà le scale dell’ingresso Sisto IV per presiedere la Giunta capitolina convocata come di consueto nella storica ‘Sala delle Bandiere’ dove – alla presenza del Sindaco Gualtieri e di tutti gli assessori capitolini – verranno

discusse e approvate alcune memorie.

Intorno alle 11, Gualtieri e il ‘sindaco per un giorno’ Verdone inizieranno un tour in diversi luoghi della città.

La prima visita nel V Municipio

Toccherà l’area di Villa Gordiani, la prima visita dove verrà anche inaugurata una nuova area ludica per bambini. A seguire – intorno alle 12:30 – sopralluogo al Parco di Centocelle, dove è in corso una imponente opera di riqualificazione ambientale. Dopo il pranzo organizzato in un centro anziani a ‘La Storta’, Gualtieri e Verdone si sposteranno intorno alle 15 nel quartiere di Tragliatella, periferia nord ovest della città, dove sono in corso lavori lungamente attesi sulla rete

fognaria.

La giornata del ‘sindaco per un giorno’ si concluderà in Campidoglio verso le 17:30 con gli interventi in Assemblea Capitolina e

l’approvazione di una delibera.

Nel corso della seduta in Aula Giulio Cesare, che sarà aperta alla stampa, Carlo Verdone riceverà la Lupa Capitolina, la massima onorificenza cittadina. Nei prossimi giorni verrà reso pubblico il programma puntuale e dettagliato degli appuntamenti.

Questo il comunicato con cui il Sindaco ha annunciato il programma delle visite e degli interventi messi in campo per omaggiare il grande attore e regista romano in occasione del suo 75° compleanno e in cui Roma lo omaggera’ con l’incarico per un giorno a Sindaco della Capitale.

Un incarico temporaneo fino ad oggi toccato soltanto al mitico e indimenticabile Alberto Sordi. Tanto per non incappare in qualche critica e/o protesta al Sindaco, quello vero, è stato predisposto un tour che toccherà solo inaugurazioni, come la nuova area giochi per bambini all’interno del Parco di Villa Gordiani, dove vanno avanti anche altri lavori, come la piantumazione di nuovi alberi, l’eliminazione di vecchie ed antiestetiche ceppaie e la realizzazione di nuovi vialetti e l’installazione di nuove e comode panchine.

L’altra tappa nel municipio V è prevista al Parco Archeologico di Centocelle dove potrà mostrare i passi avanti fatti per la realizzazione di quello che enfaticamente il sindaco Gualtieri ha rinominato “Central Park di Roma est”.

Ovviamente il gruppo in visita con il “sindaco” Verdone spostandosi dal parco di Villa Gordiani a quello di Centocelle sarà obbligato a passare davanti al Mercato Insieme di viale della Primavera, dove l’AGS si batte da anni per avere un cencio di manutenzione che lo strappi dal degrado.

Ma non credo che il Sindaco vero riferirà al “sindaco” Verdone che una delibera da lui adottata nientemeno che il 12 Agosto nel tentativo di dare una svolta al vivacchiare delle attività mercatali, rendendole moderne e più accattivanti, in grado di incrementare socialità, attività e guadagni per gli operatori ancora attende di essere attuata.

