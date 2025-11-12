Vertice Italia–Albania a Villa Pamphilj: giovedì 13 novembre stop al traffico e divieti di sosta

Giovedì 13 novembre modifiche alla viabilità nell’area di Villa Pamphilj per il vertice intergovernativo Italia-Albania. L’incontro si terrà dalle ore 11.30 alle 14 circa.

Sarà creata un’area di sicurezza delimitata da via Aurelia Antica, via e piazza di San Pancrazio, via Vitellia e via Leone XII e il presidio dei varchi di accesso alla Villa. Divieti di sosta in via Aurelia Antica tra Villa Betania e largo 3 Giugno 1849.

Nell’area, possibili chiusure al traffico e deviazioni per le linee di bus.

Aggiornamenti su romamobilita.it

