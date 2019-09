VI municipio, Figliomeni: “Interrogazione per la riqualificazione di Colle Monfortani”

“Ho presentato una interrogazione urgente al Sindaco per chiedere di affrontare seriamente la questione della riqualificazione di Colle Monfortani, quartiere del VI municipio che, nonostante le continue richieste del locale comitato di quartiere, è stato abbandonato dall’Amministrazione che anche in questi ultimi anni non ha completato le opere tra cui il centro polifunzionale e via Romolo Vaselli, strada di collegamento con via Prenestina.

“Nulla è accaduto infatti dopo la commissione capitolina urbanistica dell’aprile 2017 e, per cercare di svegliare la dormiente Amministrazione a guida grillina, durante la seduta della Commissione Trasparenza dello settimana scorsa, da me richiesta, abbiamo ottenuto che si terrà un sopralluogo in zona con tutti gli uffici e dipartimenti competenti, dal PAU all’Ambiente, dal Simu e Patrimonio alla Mobilità, oltre che con i Vigili, il VI municipio, la Acru Colle Monfortani ed il locale Comitato di Quartiere che giustamente chiede con forza l’apertura della strada, la bonifica della vasta area e la realizzazione di una struttura a servizio dei residenti. Come Fratelli d’Italia continueremo ad incalzare le giunte Raggi e Romanella affinché dìano risposte concrete ai cittadini invece di accettare supinamente sul proprio territorio altri impianti per il trattamento dei rifiuti dopo che è già presente quello di Rocca Cencia che è causa di disagi indicibili oltre che di gravi danni alla salute per i cittadini“.

Lo dichiara Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.