Via al completamento opere pubbliche PRU Tor Bella Monaca

Al via il finanziamento e la realizzazione delle complanari e relative connessioni con il GRA tra via Casilina e Tor Bella Monaca, opere pubbliche previste nel Programma di Recupero Urbano (PRU) Tor Bella Monaca. Lo annuncia in un comunicato il Campidoglio.

Approvata la delibera con cui si avvia l’iter per le opere che saranno realizzate nel Municipio VI; iter che prevede un contributo di 6 milioni di euro da parte di Roma Capitale, di 25 milioni di euro da parte di ANAS (stazione appaltante), di 12 milioni di euro derivati dagli oneri dovuti dal soggetto attuatore privato; di questi, 7 milioni di contributo straordinario e 5 milioni in anticipazione ai contributi di costo di costruzione, più – sempre da parte della società – circa un milione di euro di contributo volontario aggiuntivo. Il tutto, per un totale di circa 44 milioni di euro.

Si da così seguito, dopo circa dieci anni, al Protocollo d’Intesa tra Roma Capitale, ANAS e la società Galotti Spa. Il progetto prevede la realizzazione di un sistema di viabilità complanare al Grande Raccordo Anulare di circa 3 chilometri, tre cavalcavia, un sottovia di attraversamento del GRA e 4 ponticelli sui fossi idraulici.

Un nuovo intervento, sottolinea il Campidoglio, che porterà sul territorio importanti investimenti, servizi e infrastrutture. Seguiranno le modifiche condivise con il Municipio per l’attuazione definitiva dell’intero programma urbanistico.