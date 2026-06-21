Via Cesare Tallone a Tor Cervara: dopo lo stupro di gruppo del 19 maggio cosa si aspetta per sgomberare l’edificio?

Proprio in quel covo, quello di Via Tallone da tempo oggetto di attenzione per gravi episodi di criminalità, il 18 giugno scorso si è rifugiato l’uomo di colore che a bordo dell’autobus 447 ha strappato di mano il telefonino ad una ragazza per poi darsi alla fuga seminando i cittadini che hanno provato invano ad acciuffarlo.

Dopo quest’ultimo fatto, il consigliere municipale Fabrizio Montanini ha raccolto le proteste dei cittadini residenti e dei lavoratori della zona, tutti, esausti per fatti continui di criminalità:

“A ciascuno di questi episodi, ci poniamo sempre questa angosciosa domanda che è a chi toccherà, e cosa di più grave dovrà accadere prima che questa zona possa tornare tranquilla e sicura? Quando il ”palazzo dell’orrore” cesserà di diventare un posto fuori controllo dove lo Stato arretra e dove tutto il peggio è possibile? Spacciatori, ladri, violenti e stupratori, quando questo da questo rifugio sicuro i criminali verranno fermati e rimpatriati?

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