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Via Cesare Tallone a Tor Cervara: dopo lo stupro di gruppo del 19 maggio cosa si aspetta per sgomberare l’edificio?

Un posto fuori controllo dove lo Stato arretra e dove tutto il peggio è possibile

Federico Carabetta - 21 Giugno 2026

Proprio in quel covo, quello di Via Tallone da tempo oggetto di attenzione per gravi episodi di criminalità, il 18 giugno scorso si è rifugiato l’uomo di colore che a bordo dell’autobus 447 ha strappato di mano il telefonino ad una ragazza per poi darsi alla fuga seminando i cittadini che hanno provato invano ad acciuffarlo.

Dopo quest’ultimo fatto, il consigliere municipale Fabrizio Montanini ha raccolto le proteste dei cittadini residenti e dei lavoratori della zona, tutti, esausti per fatti continui di criminalità:

“A ciascuno di questi episodi, ci poniamo sempre questa angosciosa domanda che è a chi toccherà, e cosa di più grave dovrà accadere prima che questa zona possa tornare tranquilla e sicura? Quando il ”palazzo dell’orrore” cesserà di diventare un posto fuori controllo dove lo Stato arretra e dove tutto il peggio è possibile? Spacciatori, ladri, violenti e stupratori, quando questo da questo rifugio sicuro i criminali verranno fermati e rimpatriati?

immagine di repertorio

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