Via Collatina Vecchia: rimosse 180 tonnellate di rifiuti combusti e pericolosi

Si rende noto che AMA, d’intesa con il Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale, ha concluso l’intervento di bonifica della discarica segnalata in via Collatina Vecchia, stazione Palmiro Togliatti – Via del Flauto.

L’area era stato interessata da un vasto incendio lo scorso aprile ed AMA vi aveva effettuato un primo intervento dal 16 al 23 maggio, in cui erano state rimosse oltre 700 tonnellate di rifiuti tra indifferenziati, inerti, ingombranti e RAEE.

A partire dal 9 dicembre sono stati invece rimossi i cumuli di rifiuti combusti e i rifiuti pericolosi per un totale di oltre 180 Tonnellate (circa 10 Tonnellate di guaina di catrame, 50 kg di rifiuti contenenti amianto e circa 8 tonnellate di pneumatici).

L’intervento, ha impegnato quotidianamente 5 operatori e alcuni mezzi speciali (bobcat, escavatori e mezzi con cassa a ragno).

Purtroppo, il fenomeno di scarico abusivo di rifiuti è un comportamento criminoso che, oltre a deturpare il suolo pubblico, comporta uno sforzo supplementare degli operatori di zona Ama presenti sul territorio per ripristinare il decoro, distogliendo quindi risorse dai servizi ordinari per la tutela dell’igiene pubblica e nell’interesse dei cittadini di Roma.