Via Cristoforo Colombo, proseguono lavori su complanari

Più sicurezza e tutela delle alberature, sono i focus dell’intervento che il dipartimento Infrastrutture e lavori pubblici (Dilp) sta conducendo sulle complanari di via Cristoforo Colombo, per tutta la lunghezza della strada che unisce il centro di Roma a Ostia: complessivamente le due direzioni di marcia misurano circa 34 chilometri (18 km da Porta Ardeatina a Ostia e 16 km da piazzale Cristoforo Colombo a Roma), con larghezze che variano da 6 a 10 metri.

Ieri notte il sindaco Roberto Gualtieri e l’assessora ai Lavori pubblici Ornella Segnalini hanno effettuato un sopralluogo di verifica dello stato di avanzamento dei lavori.

Le lavorazioni hanno un costo di circa 9,5 milioni di euro di fondi capitolini e una durata di circa 5 mesi. Si tratta di lavori articolati che riguardano sia il ripristino in profondità del manto stradale e dei cigli divelti dalle radici, sia la tutela delle alberature presenti.

Nell’ambito del cantiere sono previste alcune attività specifiche per la tutela del verde: analisi con georadar per verificare la quota delle radici, informazione fondamentale per modulare l’azione da intraprendere; presenza di un agronomo in cantiere; mappatura delle alberature per capire lo stato vegetativo delle piante.

Inoltre, sono stati pianificati ulteriori sopralluoghi con i tecnici del dipartimento Ambiente che avrà in carico anche tutte le operazioni da eseguire sulle alberature, come potature e tagli. Terminato il ripristino dell’asfalto, verrà infine ridisegnata la segnaletica stradale orizzontale e quella verticale vetusta e fatiscente. Durante tale operazione verrà eseguito anche un intervento di sfalcio della vegetazione infestante.

“Con questo intervento – ha detto il sindaco Gualtieri – terminiamo il grande cantiere di riqualificazione della Colombo. Durante l’estate 2024, le corsie centrali sono state riqualificate grazie ai fondi del Giubileo. Ora si procede sulle complanari, che sono state oggetto di studi approfonditi a causa della presenza delle numerose alberature lungo tutta la strada che dal centro di Roma porta a Ostia.

È stato infatti redatto un progetto mirato alla messa in sicurezza della strada, che tenesse conto anche del benessere degli alberi. Si tratta di lavori articolati che riguardano il ripristino in profondità del manto stradale, tutelando sempre il verde. Non vediamo l’ora di concludere questo intervento fondamentale per garantire maggiore sicurezza e migliorare la viabilità su una delle arterie principali della nostra città”.

“Questo lavoro era molto atteso e necessario – commenta l’assessora Segnalini -, lo abbiamo avviato dopo avere effettuato lo studio di salvaguardia del verde e a seguito dei lavori sulle corsie centrali per minimizzare le ripercussioni sulla viabilità, scegliendo sempre la modalità di lavori notturni con cantieri mobili. La durata stessa dei lavori è determinata dalla complessità del lavoro che richiede particolari professionalità e che si svolge per oltre 34 km di strada. Per l’estate, la grande arteria di collegamento con Ostia sarà completata”.

