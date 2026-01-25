Via degli Angeli chiusa da un anno: ecco perché i lavori sono bloccati

Non è una semplice buca o un problema di asfalto. La chiusura di via degli Angeli, ( strada che collega Tor Pignattara e Quadraro), è dettata da un pericolo invisibile ma concreto: il cedimento di una grossa condotta delle acque meteoriche situata a otto metri di profondità.

Un’infrastruttura vitale che, se non riparata, rischierebbe di far sprofondare l’intera carreggiata.

A fare il punto sulla situazione è l’assessora ai Lavori pubblici del Municipio V, Maura Lostia, che ha chiarito le cause dei ritardi e lo stato attuale degli interventi.

L’imprevisto: sottoservizi non mappati

L’avvio del cantiere ha però fatto emergere un ostacolo non previsto. Durante le operazioni sono state individuate tre interferenze di sottoservizi – gas, rete elettrica Areti e fibra ottica – che non risultavano nelle mappe in possesso del Comune.

«È stato necessario interrompere temporaneamente le attività – precisa l’assessora Lostia – per coordinarsi con le aziende coinvolte e programmare lo spostamento delle condotte, condizione indispensabile per consentire ad Acea di proseguire in sicurezza».

Un intervento complesso e tempi ancora incerti

L’operazione si configura come un intervento tecnicamente complesso, che richiede una nuova progettazione delle condotte dei sottoservizi.

«Stiamo lavorando per accelerare il più possibile – sottolinea Lostia – ma su infrastrutture delicate come gas ed energia elettrica è necessario procedere con estrema cautela, per evitare interruzioni delle forniture».

