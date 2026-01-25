Categorie: Lavori Pubblici Politica Urbanistica e Territorio
Municipi: , , | Quartiere: ,

Via degli Angeli chiusa da un anno: ecco perché i lavori sono bloccati

Strada interdetta da Febbraio 2025. L'assessora Lostia spiega la causa principale dei ritardi: "A 8 metri di profondità c'è una condotta Acea che cede"

Redazione - 25 Gennaio 2026

Non è una semplice buca o un problema di asfalto. La chiusura di via degli Angeli, ( strada che collega Tor Pignattara e Quadraro), è dettata da un pericolo invisibile ma concreto: il cedimento di una grossa condotta delle acque meteoriche situata a otto metri di profondità.

Un’infrastruttura vitale che, se non riparata, rischierebbe di far sprofondare l’intera carreggiata.

A fare il punto sulla situazione è l’assessora ai Lavori pubblici del Municipio V, Maura Lostia, che ha chiarito le cause dei ritardi e lo stato attuale degli interventi.

L’imprevisto: sottoservizi non mappati

L’avvio del cantiere ha però fatto emergere un ostacolo non previsto. Durante le operazioni sono state individuate tre interferenze di sottoservizi – gas, rete elettrica Areti e fibra ottica – che non risultavano nelle mappe in possesso del Comune.

«È stato necessario interrompere temporaneamente le attivitàprecisa l’assessora Lostia per coordinarsi con le aziende coinvolte e programmare lo spostamento delle condotte, condizione indispensabile per consentire ad Acea di proseguire in sicurezza».

Un intervento complesso e tempi ancora incerti

L’operazione si configura come un intervento tecnicamente complesso, che richiede una nuova progettazione delle condotte dei sottoservizi.

«Stiamo lavorando per accelerare il più possibilesottolinea Lostia ma su infrastrutture delicate come gas ed energia elettrica è necessario procedere con estrema cautela, per evitare interruzioni delle forniture».

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Condividi questo articolo:   Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Scrivi un commento

Articoli Correlati