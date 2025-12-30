Via dei Fori ancora più pedonale a 45 anni esatti dalla prima pedonalizzazione del Colosseo

Oggi, 30 dicembre, ricorrono i 45 anni dalla prima pedonalizzazione del Colosseo, quando il sindaco Petroselli bloccò il traffico sotto l’Arco di Costantino.

Oggi Via dei Fori è più bella, grazie alla recente apertura delle corsie ciclabili e pedonali tra Anfiteatro Flavio e Via Cavour, conseguente all’inaugurazione della nuova stazione Metro, e al restringimento dello spazio per le autovetture.

“Il cuore di Roma è più bello e sostenibile con le nuove corsie pedonali e ciclabili e meno spazio per gli automezzi – dichiarano Amedeo Trolese, responsabile mobilità, e Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio –. Chiediamo ora al Comune, per prima cosa, di proseguire le corsie ciclopedonali da Via Cavour fino a Piazza Venezia, realizzando operazioni di arredo urbano con fioriere e ampliamenti dei marciapiedi, mettendo in sicurezza dal traffico veicolare pedoni e persone in bici. Il provvedimento va nella giusta direzione e va anzi rafforzato, traguardando la definitiva e totale pedonalizzazione di Via dei Fori Imperiali”.

Legambiente infatti da sempre si batte per la pedonalizzazione del Colosseo, di tutta Via dei Fori e dell’intera area centrale di Roma.

“Via le auto e spazio alle persone, per generare il più grande e più bello museo archeologico all’aperto del mondo. A quasi mezzo secolo dall’inizio della pedonalizzazione è ora di trasformare definitivamente e in meglio il luogo più iconico e straordinario della Capitale e del Paese”.

