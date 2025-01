Vía dei Ginepri a Centocelle tirata a lucido dal giovane Mustafà

L’Epifania ha portato una ventata di pulizia su via dei Frassini.

Lo si deve come in altri periodi dell’anno ad un giovane cittadino immigrato africano conosciuto da tutti i residenti a cui è tra l’altro molto legato come Mustafà.

Via dei Ginepri è finita sulle pagine della cronaca di Roma in occasione di un pesante albero dal peso decine di quintali che si è schiantato al suolo e che solo per miracolo non ha provocato danni ad incolpevoli passanti, che tra l’altro segnalano da mesi l’esigenza di una necessaria e idonea potatura, cosa che ovviamente non è avvenuta.

Ma nonostante tutto via dei Ginepri periodicamente si presenta tirata a lucido e questo come già detto lo deve al gran lavoro che in poche ore riesce a fare il giovane immigrato Mustafà compensato attraverso offerte libere dagli stessi soddisfatti residenti. Decine sono i sacchi di rifiuti di ogni genere raccolti e differenziati meticolosamente. Bottiglie di vetro e plastica, cartacce e foglie, ogni cosa separate prima di finire nei cassonetti stradali di Ama.

Il lavoro è per adesso terminato ed è tutto pulito, aspettando un nuovo intervento di Mustafà.

