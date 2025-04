Via dei Monti Tiburtini: aperto il tratto da stazione di servizio al civico 145

«Con il Sindaco Gualtieri e l’Assessora Segnalini ci mettiamo alle spalle un’altra incompiuta» Così il Presidente del IV Municipio Massimiliano Umberti.

«Era il maggio 2013 – prosegue Umberti – quando iniziarono i lavori di ampliamento di via dei Monti Tiburtini. Oggi dopo 12 anni apriamo il tratto che va dalla Stazione di Servizio al civico n. 145 fino all’Ospedale Sandro e viceversa.

2 corsie più 2 complanari per senso di marcia; illuminazione pubblica più efficiente, marciapiedi più accessibili alle persone con disabilità per l’accesso al Nosocomio ed è stata realizzata una fogna dedicata per l’Ospedale Pertini».

«È solo l’inizio – conclude Umberti – per quanto riguarda le aperture di strade in quel quadrante. Il meglio deve ancora avvenire».

