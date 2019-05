Via del Quadraro apposizione di una targa nella giornata che commemora le vittime di mafia

Giovedì 23 maggio 2019 alle 15, in occasione dell’anniversario delle stragi di Capaci e via D’Amelio, il Municipio VII apporrà una targa in via del Quadraro, nell’area dove ha provveduto all’abbattimento delle otto ville edificate abusivamente dai Casamonica.

“Nel giorno che commemora due eroi periti nella lotta alla criminalità organizzata e tutte le vittime cadute sotto i colpi della mafia, la targa costituirà una visibile testimonianza dell’opera di ripristino della legalità realizzata dal Municipio e un segno tangibile della presenza delle Istituzioni” ha dichiarato la Presidente del Municipio VII, Monica Lozzi.