Via della Maglianella: scontro frontale tra due auto, ferite cinque bambine. Un uomo in codice rosso

Le lamiere accartocciate nel buio, le urla dei testimoni e la disperata corsa dei soccorritori per salvare cinque bambine rimaste intrappolate nell’abitacolo.

Un sabato sera di sangue e terrore ha sconvolto la viabilità di via della Maglianella, nel quadrante occidentale della città.

Poco dopo le 21:00, per cause ancora sotto i riflettori degli investigatori, due vetture si sono scontrate frontalmente con una violenza tale da trasformare i motori in un groviglio di metallo indifferenziato.

Ad impattare sono state un’Audi A3, guidata da un romano di 45 anni, e una Volkswagen Touran. Al volante del monovolume sedeva una mamma che aveva appena recuperato dal campo sportivo le proprie figlie e alcune loro amiche: cinque bambine in tutto, reduci da una serata di giochi e allenamenti e dirette a casa.

Il Blitz della Pisana: Lamiere Tagliate per Liberare le Bimbe

La centrale operativa del 112 ha compreso immediatamente la gravità dello scenario, inviando sul posto a sirene spiegate i mezzi di soccorso e la squadra 4/A dei Vigili del Fuoco del vicino distaccamento della Pisana.

I pompieri hanno dovuto lavorare per oltre un’ora utilizzando cesoie idrauliche e divaricatori per tagliare i montanti dei veicoli, bloccando i sedili e creando lo spazio necessario per estrarre in sicurezza i passeggeri senza peggiorare i traumi alla colonna vertebrale.

Mentre i sanitari del 118 stabilizzavano le piccole sul posto, coprendole con le coperte termiche e rassicurandole dopo lo choc, le ambulanze si schieravano in fila indiana per i trasferimenti d’urgenza nei vari ospedali pediatrici e policlinici della Capitale.

Un Conducente in Rianimazione, Aperta l’Indagine

Ad avere la peggio nel tremendo impatto è stato il conducente quarantacinquenne dell’Audi A3. L’uomo è stato trasferito d’urgenza in ospedale con il codice rosso per via di un grave trauma toracico e addominale; le sue condizioni restano critiche e la prognosi è riservata.

La conducente della Touran e le cinque bambine hanno riportato fratture e contusioni multiple di varia entità a causa della decelerazione e dell’esplosione degli airbag, ma i medici hanno escluso il pericolo di vita.

I rilievi planimetrici e stradali sono andati avanti per gran parte della notte a cura degli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale.

I caschi bianchi hanno isolato la carreggiata di via della Maglianella per ricostruire la velocità dei mezzi ed esaminare i segni di frenata sull’asfalto, nel tentativo di capire quale delle due vetture abbia invaso la corsia opposta provocando il drammatico scontro.

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