Via di Trigoria cambia volto: partono a giugno i lavori tanto attesi

Dopo anni di proteste, richieste, buche e promesse, via di Trigoria è pronta finalmente a cambiare pelle. La strada più malmessa del IX Municipio, un vero e proprio colabrodo urbano tra piazzale Dino Viola e Castel Romano, sarà oggetto di un intervento strutturale a partire da giugno, subito dopo la fine dell’anno scolastico.

Il cantiere – finanziato con 3 milioni di euro già inseriti nel piano investimenti 2019-2021 e confermati nel bilancio 2024-2027 – è stato annunciato ufficialmente durante l’assemblea pubblica del 15 maggio. Una data attesa da tempo dai residenti, che da anni vivono nel timore di incidenti su quel tratto disastrato e scarsamente illuminato.

Si parte (forse) da via Giuffrè

L’incognita, ora, riguarda il punto di partenza del cantiere. Come ha spiegato l’assessora municipale ai Lavori Pubblici, la decisione dipenderà dall’esito dei pareri tecnici per l’installazione di oltre 100 nuovi pali della luce nel tratto finale della via, oggi completamente al buio. «Quel pezzo è degradato, luogo di prostituzione e sversamenti illegali», ha sottolineato l’assessora Tranquilli.

Un investimento aggiuntivo di 700mila euro è stato chiesto (e ottenuto) dal Dipartimento capitolino, ma serve ancora il via libera di enti come Roma Natura e la Sovrintendenza.

In attesa del semaforo verde, è molto probabile che i lavori inizieranno dalla zona più “semplice”: via Giuffrè, all’inizio della strada. Qui l’intervento riguarderà sia il manto stradale che i marciapiedi.

La gara per l’affidamento è ormai in dirittura d’arrivo, prevista entro fine maggio. Se tutto va secondo i piani, il cantiere aprirà a giugno e durerà circa un mese, condizioni meteo permettendo.

Parcheggi e sicurezza: le richieste dei cittadini

Durante l’assemblea, il comitato di quartiere ha approfittato dell’incontro per ribadire alcune criticità ancora aperte. Primo fra tutti il problema dei parcheggi: “Chi non ha un garage – denunciano i residenti – rischia multe per divieti temporanei di sosta durante i lavori. Chiediamo una gestione più attenta”.

Altra questione segnalata è la mancanza di illuminazione nel parcheggio dell’asilo nido “La bacchetta magica” in via Gian Gaspare Napolitano: «È completamente al buio nelle ore serali, un pericolo per genitori e bambini», ha fatto notare il comitato.

Una vittoria politica trasversale

Non sono mancate le rivendicazioni politiche. A sottolineare la paternità dell’investimento è stata la consigliera Carla Canale (lista civica Raggi): «I fondi arrivano dal piano triennale 2019-2021 dell’allora amministrazione Raggi. Siamo soddisfatti che dopo tanti anni si metta finalmente mano alla messa in sicurezza di questa arteria fondamentale per la periferia».

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.