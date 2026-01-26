Via d’Onofrio completamente transennata

Dai primi di gennaio 2026, il breve tratto che collega Via D’Onofrio a Viale E. Franceschini e Largo N. Franchelucci è chiuso al traffico perché le più recenti piogge gli hanno dato il colpo di grazia rendendolo inagibile.

È nostra convinzione che l’agibilità dell’intera rete viaria – in una città come in un quartiere – sia vitale, imprescindibile, quanto l’apparato cardiocircolatorio in un corpo umano.

Di conseguenza, un oculato governo municipale, dovrebbe garantire la perfetta percorribilità di tutte le strade di competenza verificandone quotidianamente lo stato, in modo che l’ordinaria manutenzione possa in tempo prevenire l’insorgere di gravi problemi, come quello in evidenza, tali da imporre l interdizione al traffico di persone e mezzi.

Ora, nonostante la strada in argomento sia di le poche decine di metri, la sua collocazione proprio nel cuore di Colli Aniene, la rende importantissima per il collegamento tra due punti del quartiere.

E dire che è dagli anni ‘70 del secolo passato, che attendeva una riasfaltatura. Come è stato provveduto a risolvere il problema? Semplice: una completa transennatura di tutto il percorso.

“Questo tratto di strada invece – ci dice il consigliere municipale Gianni Ottaviano (Fratelli D’italia) – é l’esemplificazione della mala gestione perpetrata dalla stessa parte politica da sempre in IV Municipio.

Da anni, decenni, – prosegue – i cittadini chiedono il completo rifacimento del manto stradale di quel tratto di strada: richiesta perennemente disattesa. Il cedimento di tutta la strada, l’avvallamento del manto, i dislivelli dei marciapiede, le caditoie ostruite: tutto questo non rientra nei pensieri e nei video social di un Presidente di Municipio in altre cose impegnato, vedi case della sanite aperte dalla Regione Lazio a Tiburtino III) piuttosto che controllare realmente il proprio territorio.

Come gruppo municipale – conclude – stiamo seguendo e continueremo a seguire questa situazione di Via D’Onofrio; come stiamo peraltro seguendo altre situazioni di strade e marciapiedi di Colli Aniene ed in generale di tutto il IV Municipio. Continueremo a tenere viva l’attenzione su situazioni di degrado per il bene comune e di ogni singolo cittadino”.

