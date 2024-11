Via Dulceri, partono i lavori per la voragine: dopo mesi di attesa, arriva la svolta

Dopo oltre nove mesi di attesa, la voragine che si era aperta lo scorso 20 febbraio su via Dulceri sembra finalmente destinata a essere chiusa.

Per i residenti, ormai esasperati, è una notizia accolta con sollievo. Troppo fresca è ancora nella memoria la vicenda della vicina voragine di Tor de’ Schiavi, che aveva richiesto tre anni prima di vedere l’avvio dei cantieri.

Un’attesa lunga e sofferta:

L’apertura della voragine aveva causato pesanti disagi al traffico e alla vivibilità dell’area, trasformando la via in un simbolo di incuria e inefficienza amministrativa. I cittadini non hanno mai smesso di alzare la voce, reclamando tempi certi e una risoluzione rapida del problema.

Tuttavia, come spiegato dall’assessora ai Lavori pubblici, Maura Lostia, i ritardi erano dovuti alla necessità di condurre indagini approfondite sulle condizioni del sottosuolo, reso fragile da problemi strutturali ricorrenti.

“Durante le operazioni – fa sapere Lostia – è stata fortunatamente individuata anche una rottura nella condotta idrica sottostante, che è stata prontamente riparata, prevenendo ulteriori problemi per la zona”.

I lavori – continua l’assessora – salvo imprevisti o condizioni meteo avverse, termineranno entro una settimana. Gli uffici tecnici municipali e il Dipartimento Csimu hanno lavorato a stretto contatto con le diverse aziende coinvolte, con l’obiettivo di restituire ai cittadini la piena fruibilità della strada e ripristinare la viabilità dell’intero quadrante nel più breve tempo possibile e compatibilmente con le condizioni del sottosuolo.

Si tratta di un intervento fondamentale per garantire la sicurezza e la vivibilità del territorio, e voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a raggiungere questo traguardo”.

Una piaga ricorrente per il quartiere:

Via Dulceri non è nuova a episodi di questo tipo. L’intero quadrante, incluso Tor de’ Schiavi, è noto per i suoi problemi cronici legati al sottosuolo, con frequenti cedimenti che si traducono in voragini stradali e interruzioni della viabilità.

Questo intervento, dunque, rappresenta non solo una riparazione necessaria ma anche una speranza per evitare ulteriori episodi simili in futuro.

I lavori in corso:

Il cantiere è stato finalmente avviato e le squadre di tecnici sono al lavoro per sistemare la cavità. Secondo quanto dichiarato dal Comune, si procederà con un’operazione di messa in sicurezza del sottosuolo e il successivo ripristino del manto stradale.

Nonostante i tempi precisi non siano ancora stati comunicati, l’avvio del cantiere lascia sperare che la strada possa tornare alla normalità entro poche settimane.

La reazione dei cittadini:

I residenti accolgono con favore la notizia, anche se la fiducia nelle istituzioni è stata fortemente compromessa dai lunghi tempi di attesa. “Era ora. Abbiamo vissuto per mesi con questa ferita aperta sulla strada, che non solo creava disagi ma rappresentava anche un rischio per la sicurezza,” commenta un abitante del quartiere.

