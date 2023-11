Via G. Galantara e via R. Simoni senza luce da un mese e mezzo

“Non so più che santo pregare”, recita una vecchia canzone degli anni ’60, di Sacha Distel, riferita a problemi di cuore.

Noi facciamo nostra questa frase, riferendoci a problemi propriamente più terra terra.

Mi spiego: problemi terra terra, perché nelle vie G. Galantara e via R. Simoni (a volte per metà della strada; altre volte, per l’intero tragitto), manca l’illuminazione pubblica da oltre un mese e mezzo.

Chi scrive, che è Presidente del Comitato di Quartiere Largo Beltramelli ed i cittadini della zona, tempestano di telefonate Areti, l’Ente gestore, ma senza risultati concreti.

Telefonate su telefonate, al call center (numero verde 800130336), quasi tutte le sere, con gli operatori che prendono la segnalazione, ne rappresentano tutte l’urgenza; ma, alla fine, la luce continua a mancare.

Segnalazioni vengono fatte anche alla e-mail attivata, ad hoc, dal Municipio Roma IV.

Il 31 ottobre, peraltro, è intervenuto presso Areti, anche il Presidente del Municipio IV, Massimiliano Umberti, che ha telefonato in presenza dell’intero Consiglio Direttivo del Comitato di Quartiere Largo Beltramelli, durante un incontro già programmato, ma neanche il suo intervento, ad oggi, è riuscito a far risolvere il problema.

Speriamo che questo articolo smuova le coscienze, anche perché in via Galantara c’è il Centro culturale G. Ferri ed i frequentatori, ora, che fa buio presto, rischiano di cadere (ad una signora è accaduto, recentemente, e si è dovuto ricorrere all’intervento di un’ambulanza), anche in considerazione del fatiscente stato dei marciapiedi, anch’esso segnalato all’ autorità competente, proprio nell’incontro del 31 ottobre, di cui sopra.