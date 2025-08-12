Via libera alla nuova strada tra Selva Candida e Ottavia: lavori al via per un collegamento atteso da anni

È partito l’iter operativo per la realizzazione della nuova strada tra via Esperia Sperani e via Casorezzo, nel Municipio XIV.

L’intervento, del valore di 9,6 milioni di euro interamente finanziati dal bilancio capitolino, prevede la creazione di un nuovo asse viario di circa 1,4 km, sviluppato in parte su tracciato esistente e in parte su aree non urbanizzate.

L’opera collegherà via Casorezzo, in corrispondenza di via Cogliate, a via Esperia Sperani, all’altezza della rotatoria con via della Lucchina, migliorando gli innesti sia in ingresso che in uscita.

Astral ha provveduto alla consegna delle aree e nei prossimi giorni la ditta esecutrice prenderà possesso del cantiere per procedere alle recinzioni e alle prime operazioni di pulizia.

Il progetto, già completato dal Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici di Roma Capitale, include anche la sistemazione della rotatoria e la realizzazione di un sistema di smaltimento delle acque di piattaforma, collegato sia a un collettore centrale esistente sia a un nuovo collettore esterno. È inoltre previsto un nuovo collettore fognario a carico di Roma Capitale.

“Grazie all’opportunità di inserire l’opera tra quelle giubilari“- ha dichiarato l’Assessora ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini, è stato possibile realizzare “un‘opera attesa da tanti anni, che migliorerà sensibilmente la viabilità locale e la qualità degli spostamenti quotidiani”.

“La strada di collegamento Casorezzo–Esperia Sperani rappresenta un’infrastruttura che consentirà di migliorare il traffico della zona senza appesantire altri quadranti, permettendo ai residenti di raggiungere più velocemente il Grande Raccordo Anulare e la stazione di via Ottavia”, ha commentato il Presidente della commissione Lavori Pubblici Antonio Stampete.

“La strada di collegamento tra Via Casorezzo e Viale Esperia Sperani è un’opera strategica perché collegherà direttamente i quartieri di Selva Candida e Ottavia senza dover più passare per Via Casal del Marmo, alleggerendo di fatto il traffico sul quartiere di Palmarola” – ha dichiara il presidente del municipio XIV Marco Della Porta.

