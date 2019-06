Via Metaponto in festa

Grande, successo per la prima edizione di “Metaponto in festa” organizzata, diretta, realizzata dal Comitato di Via Metaponto e strade contigue che, ad un anno dalla sua costituzione, ha voluto condividere i risultati raggiunti nel ripristino delle alberature e nel rifacimento dei marciapiedi.

Sorrisi, accoglienza, partecipazione, collegialità in un’unica parola comunità; è questo sicuramente il messaggio trasmesso e compreso dai numerosissimi partecipanti alla prima edizione della festa realizzata per condividere non solo lo spazio fisico della strada, Via Metaponto appunto, ma anche lo spazio privato, intimo dei cortili, delle case, degli affetti.

Sabato 8 giugno 2019 entrando in Via Metaponto si tornava indietro nel tempo, quel tempo conosciuto solo attraverso i racconti dei nonni, di quando si lasciavano gli usci aperti con le chiavi nella toppa esterna, di quando si entrava nelle case semplicemente varcando la soglia sapendo che ci sarebbe stato qualcuno ad accoglierci, di quando dalle finestre uscivano profumi di cose buone cucinate come ai vecchi tempi e di quando, proprio da quelle porte uscivano pietanze degne dei dell’Olimpo! In quella Roma sincera, casalinga, anche un po’ paesanamente verace ma che accoglie tutti coloro che vogliano partecipare alla festa.

Ed è stato proprio così!

Persone di tutte le età orgogliosi e felici di condividere strada, case, cortili, bevande, vini, dolci, tartine e le immancabili paste al forno (che hanno sempre un notevolissimo numero di entusiasti estimatori).

Cortili e porte spalancate, persone sorridenti, felici di vedere partecipazione, soddisfatte di aver realizzato un evento pensato per tutti, progettato per concretizzare un’idea di vicinato non solo fisico ma anche umano, comunitario.

L’aver lavorato per un anno per riqualificare l’area, ed aver ottenuto ottimi risultati, ha permesso ai membri del comitato, grazie anche al lavoro del presidente Michele Giampietro e di due signore Livia e Manuela che con forza, determinazione, capacità di gestione ed entusiasmo hanno fortemente e tenacemente contribuito alla riuscita dell’evento, di offrire un pomeriggio di festa per tutti.

Numerosi gli stand, numerose le realtà coinvolte e le istituzioni coinvolte, come il Municipio Roma VII che ha patrocinato l’evento. La festa, infatti, si è potuta svolgere anche grazie all’importante contributo di Vannucci Piante, del Caf di Confagricoltura e di Onlus Senior sempre di Confagricoltura; inoltre hanno aderito e partecipato attivamente il comitato delle Mura Latine, la SS Romulea, il Gruppo Scout Agesci Roma 113, l’Associazione Adesso Sport, TBSP Lounge Restaurant, Roma Metropolitane ed gruppo Romantico Ottocento della Scuola di danza ISD entrambi diretti da Susanna Serafini.