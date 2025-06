Via Ostiense, ripartono i cantieri per la ciclabile. Ma i ciclisti scendono in strada

Dopo due anni di silenzio, si torna a lavorare sulla ciclabile di via Ostiense. Ruspe in azione, transenne ben piazzate e un’aria che sa di rilancio.

Ma proprio nel giorno in cui i cantieri ripartono, scoppia anche la protesta: stasera un sit-in di cittadini e attivisti del mondo della mobilità sostenibile si daranno appuntamento per dire chiaro e tondo che così, no. La ciclabile, spiegano, rischia di diventare un’altra promessa dimezzata.

Il nodo è urbanistico e culturale insieme: la nuova tratta ciclopedonale — 1,5 km dei 2,1 previsti — in diversi tratti abbandonerà la carreggiata per “salire” sul marciapiede. Una scelta tecnica, dicono dal Campidoglio. Un errore grave, rispondono i ciclisti.

Tra i più netti, Legambiente, che prende posizione:

“ Se si riprogramma l’intervento, spostando una importante porzione di itinerario, dalla sede stradale al marciapiede, si insiste nel commette un errore già visto in altri territori: invece di sottrarre spazio al vortice romano delle automobili per riconsegnarlo alle persone che si muovono a impatto zero, pedoni e ciclisti verrebbero costretti su uno stesso spazio stretto e, tutta l’enorme superficie oggi dedicato alle vetture rimarrebbe esattamente come è ora, con sei corsie stradali dedicate al traffico veicolare e auto in sosta a bordo strada. Chiediamo al Comune di trovare le soluzioni tecniche giuste, attraverso le quali riconsegnare vivibilità e ridisegnare positivamente lo spazio urbano, ma anche di portare velocemente l’opera a compimento su tutto il proprio percorso.”

Il punto è proprio questo: l’Ostiense, una delle grandi arterie urbane che taglia Roma sud da Piramide fino a San Paolo e oltre, è da anni uno dei simboli della difficile convivenza tra mobilità alternativa e dominio dell’auto.

Progettare una ciclabile qui avrebbe potuto essere un gesto forte, quasi politico: ridisegnare la strada per rimettere al centro le persone. Ma la nuova versione del progetto, secondo gli attivisti, avrebbe rinunciato proprio a quel coraggio.

“Si rischia di fare una ciclabile che non toglie un centimetro alle auto e che invece sottrae spazio ai pedoni”, spiegano da BiciRoma

Inoltre, sul piatto resta un altro tema spinoso: il tratto in costruzione è solo parziale. Dei 2,1 km originariamente previsti, ne verranno realizzati per ora solo 1,5, in attesa del restyling del Piazzale della Stazione Ostiense. Un “se” sospeso che fa temere l’ennesima opera incompiuta.

Nel frattempo, la città si divide. Da una parte chi applaude al ritorno dei cantieri e vede nella ciclabile anche solo parziale un piccolo passo avanti. Dall’altra, chi chiede di più: una trasformazione vera, che dica chiaramente che Roma non è solo traffico e lamiere.

