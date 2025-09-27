Categorie: Bici Mobilità e Traffico Politica Urbanistica e Territorio
Via Panama, la ciclabile si farà: meno fermate Atac, due corsie di marcia e correttivi per il traffico

Il progetto, molto discusso, cambia forma in dodici punti. Ecco quali sono

L.B. - 27 Settembre 2025

Settimane di proteste, incontri infuocati e polemiche sui social. Alla fine, il Comune ha sciolto i nodi: la pista ciclabile di via Panama nei quartieri Flaminio e Parioli si farà, ma con modifiche sostanziali per far convivere ciclisti, automobilisti e residenti.

Il progetto, molto discusso, cambia forma in dodici punti. Prima novità: le fermate Atac. Da quattro scendono a tre, con una riposizionata più avanti e dotata di una pensilina moderna. “Abbiamo ascoltato le esigenze del quartiere”, spiega l’assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè.

Un’altra svolta riguarda la viabilità: via Panama resterà a doppio senso, evitando ai residenti giri infiniti per entrare e uscire di casa. E non è tutto: all’altezza di largo Cuba, dove inizialmente era prevista una sola corsia, se ne manterranno due.

Per riuscirci, la pista ciclabile sarà leggermente ridotta – un metro di larghezza – così da consentire una corsia per chi svolta su via Lima e una per chi procede verso piazza Ungheria.

Modifiche anche davanti alla parrocchia di San Bellarmino: strada più larga, ciclabile più stretta e due corsie per chi sale verso il Centro. “In quel tratto le auto in sosta selvaggia erano un problema enormesottolinea Patanè ora avremo più spazio per la circolazione”.

Sul fronte traffico, semafori ricalibrati tra via Panama e piazza Ungheria per un verde più lungo e deflussi più fluidi.

In arrivo anche parapedonali anti-sosta selvaggia, un allungamento dello stallo riservato ai disabili e nuove aree dedicate ai monopattini e bici in sharing: niente più parcheggi selvaggi, chi non rispetterà le regole rischia la sospensione dell’account.

“Il progetto rimane lo stessochiarisce Patanèma abbiamo corretto il tiro, ascoltando i residenti. Non si poteva pensare di ridurre tutto a una corsia: le auto restano una realtà con cui fare i conti”.

Così, dopo un acceso braccio di ferro, la ciclabile di via Panama si farà. Più snella, più compatibile con il quartiere, e – almeno nelle intenzioni – meno invasiva per chi ogni giorno vive e percorre quelle strade.

