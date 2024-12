Via Salviati, tenta di lanciare un bastone sulle auto in transito e si scaglia contro gli agenti della Polizia Locale: fermato

Ieri sera una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale, durante i consueti servizi all’ingresso del campo nomadi di via Salviati, ha bloccato un ragazzo di 22 anni di nazionalità italiana che, armato di bastone, ha cercato di lanciare l’oggetto sulle auto in transito.

Il 22enne si è poi scagliato contro gli agenti del GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) intervenuti per fermarlo. Nonostante vari tentativi di colpirli, gli operanti sono riusciti a bloccare il ragazzo, che è stato denunciato.

