Via Torre Annunziata, finalmente si inaugura la casa dell’acqua: appuntamento il 19 giugno

Sembrava tutto pronto: la struttura installata, le analisi dell’acqua superate, le autorità convocate. Ma il 15 maggio, a pochi minuti dal taglio del nastro, la doccia fredda: qualcuno aveva rubato i cavi elettrici durante la notte, lasciando a secco – in tutti i sensi – la nuova casa dell’acqua di via Torre Annunziata 1, nel cuore del Municipio V.

Un episodio amaro che ha fatto sfumare l’inaugurazione tanto attesa. Ma ora, a distanza di un mese, i lavori di ripristino sono finalmente conclusi e la nuova data è ufficiale: mercoledì 19 giugno alle 9.30 la struttura sarà inaugurata alla presenza dell’assessora capitolina ai Lavori pubblici Ornella Segnalini, del presidente del Municipio V Mauro Caliste, della vicepresidente Maura Lostia e del responsabile distribuzione idrica di Acea Ato 2 Emiliano Bernardini.

Una cerimonia che, questa volta, si spera vada a buon fine, portando finalmente acqua gratuita e controllata ai cittadini del quartiere.

Il furto dei cavi – avvenuto tra il 13 e il 14 maggio, proprio dopo il collaudo finale – era stato un duro colpo. “Un atto vile – avevano dichiarato Caliste e Lostia – che colpisce l’intera comunità. La casa dell’acqua è molto più di un servizio: è un simbolo di sostenibilità ambientale e attenzione alla salute pubblica”.

Quella di via Torre Annunziata è una delle strutture annunciate già nel 2023 per servire il Municipio V, ma la sua realizzazione è slittata di oltre un anno a causa di ritardi nella consegna del manufatto e negli ordini di servizio. Solo a marzo 2025 la struttura è stata finalmente installata. Poi, l’attesa per il via libera da parte di Acea, arrivato dopo le consuete analisi di conformità.

Con l’inaugurazione ormai (di nuovo) alle porte, cresce la curiosità tra i residenti. “Speriamo che stavolta nessuno metta le mani dove non dovrebbe – commenta una residente – vogliamo solo riempire le borracce e fare un gesto semplice, ma importante, per l’ambiente”.

Il 19 giugno sarà quindi una data simbolica per il quartiere: la rinascita di un progetto bloccato sul più bello, ma che ora torna a scorrere. Come l’acqua.

