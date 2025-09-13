Via Trionfale riapre con un mese di anticipo: conclusa la prima fase dei lavori per l’“Adduttrice Ottavia-Trionfale”

Roma ritrova uno snodo viario fondamentale. Ha riaperto oggi, sabato 13 settembre, il tratto di via Trionfale compreso tra via Giuseppe Taverna e viale dei Monfortani, rimasto chiuso da giugno per consentire i lavori del progetto “Adduttrice Ottavia-Trionfale”.

Un cantiere complesso che, come fa sapere Acea, è stato completato con un mese di anticipo rispetto al cronoprogramma e prima della ripresa dell’anno scolastico.

L’intervento è stato realizzato da Acea Ato 2 e Acea Infrastructure e rappresenta una tappa fondamentale per il potenziamento della rete idrica. Restano ancora attivi i cantieri su via dell’Acquedotto Paolo (dall’incrocio con via Trionfale fino al civico 14) e su viale dei Monfortani (fino al civico 11).

In entrambi i casi viene comunque garantito il passaggio pedonale per l’accesso alle abitazioni e alle attività commerciali. Per ridurre i disagi, resta a disposizione gratuitamente il parcheggio di via De Gubernatis, con 126 posti auto.

«Abbiamo concluso questa fase dei lavori con un mese di anticipo – ha spiegato Marco Salis, presidente di Acea Ato 2 –. L’opera permetterà di potenziare il trasporto della risorsa idrica dagli acquedotti principali alle condotte di rete, che riforniscono il centro della città e i quartieri a ovest di Roma fino al litorale, per un bacino di circa un milione di persone».

Soddisfazione anche dal Campidoglio. «La riapertura anticipata è il frutto di una strategia condivisa per ridurre al minimo i tempi degli interventi – ha dichiarato l’assessora ai Lavori pubblici di Roma Capitale, Ornella Segnalini –. Via Trionfale è una strada fondamentale per la circolazione della zona. Ringrazio Acea per il lavoro svolto e auspichiamo che l’intero quadrante possa presto tornare alla normale gestione della viabilità».

Sulla stessa linea l’assessore municipale ai Lavori pubblici del XIV Municipio, Giuseppe Strazzera: «Abbiamo seguito quotidianamente questo cantiere durante tutta l’estate, affrontando imprevisti e complessità. La riapertura anticipata è un risultato importante».

Il progetto “Adduttrice Ottavia-Trionfale”, dal valore complessivo di 94 milioni di euro, è in parte finanziato con fondi del Pnrr attraverso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

L’opera prevede una nuova linea di collegamento dal Centro idrico di Ottavia al nuovo Centro idrico “Pineta Sacchetti” per una lunghezza di 5,2 chilometri, con tubazioni che arrivano fino a 2,5 metri di diametro. La durata complessiva dei lavori è stimata in 24 mesi, con conclusione prevista a marzo 2026.

