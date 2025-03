Viabilità, Giubileo del volontariato 8 e 9 marzo

Sabato 8 e domenica 9 marzo si terrà il Giubileo del mondo del volontariato. Previste misure per la viabilità nell’area di piazza San Pietro, considerati anche i numerosi fedeli – parte di associazioni, onlus, movimenti e organizzazioni – che raggiungeranno Roma.

Sabato, dalle ore 8 alle 17, ci sarà il pellegrinaggio alla Porta Santa della Basilica di San Pietro. Dalle ore 15 alle 18, invece, in molte piazze si terranno i “Dialoghi con la città”, incontri di carattere culturale, artistico e spirituale animati dalle associazioni.

Domenica, infine, la celebrazione della Santa Messa in piazza San Pietro a partire dalle ore 10.30.

Sul fronte della viabilità, sono in programma modifiche provvisorie nell’area di piazza San Pietro e via della Conciliazione con possibili difficoltà di circolazione.

In particolare, a causa del consistente afflusso di fedeli, sono previste limitazioni alla sosta nell’area attorno alla Basilica e possibili chiusure temporanee al traffico.

Tutte le informazioni sulla viabilità sono sempre disponibili sul sito di Roma Servizi per la Mobilità .

Sul sito iubilaeum2025.va tutti gli appuntamenti nel dettaglio del Giubileo del mondo del volontariato.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.